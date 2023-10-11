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Международная федерация дзюдо отстранила российского спортсмена

Международная федерация дзюдо временно отстранила россиянина Халмурзаева

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Павел Лисицын/РИА Новости

Международная федерация дзюдо (IJF) временно отстранила россиянина Хасана Халмурзаева из‑за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России. Об этом сообщает пресс-служба IJF.

«Халмурзаев признан нарушившим внутренние правила федерации, которые не позволяют публично демонстрировать религиозные или политические личные взгляды. Федерация дзюдо России временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях до принятия дальнейшего решения, — говорится в заявлении.

На Олимпиаде 2016 года Халмурзаев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 81 кг. Кроме того, россиянин одерживал победы на чемпионате Европы и Универсиаде. Также в его активе бронза мирового первенства по дзюдо.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

Ранее сообщалось, что дзюдоистку не допустили до схватки из-за отказа снять хиджаб.

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