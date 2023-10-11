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Миранчук заявил, что в РПЛ упал уровень мастерства

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук отметил падение уровня мастерства в РПЛ

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук, который сыграет за национальную команду в октябрьских матчах, заявил, что уровень чемпионата России упал. Слова Миранчука передает РИА Новости.

«В футбольном плане давно не играли с братом, а так — недавно. Изменения? Слежу за «Локомотивом». Чемпионат изменился, омолодился. Упало мастерство. Брат как был хорош, так и остался», — сказал Миранчук.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что лидер сборной России по футболу не сыграет с Камеруном и Кенией из-за травмы.

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Футбол. Чемпионат России
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