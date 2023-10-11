Лидер сборной России по футболу не сыграет с Камеруном и Кенией из-за травмы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Александр Головин не сыграет с Кенией и Камеруном из-за травмы. Слова Карпина передает «Матч ТВ».

«Головин прошел медобследование. Травма, про которую вчера говорил, дает о себе знать. Он почувствовал боль. Против Камеруна и Кении не сыграет», — сказал Карпин.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что сборная России по футболу может победить Камерун.