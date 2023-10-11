Российский боец заявил о готовности заменить Косту в бою с Чимаевым на турнире UFC 294

Российский боец Роман Копылов на своей странице в социальных сетях заявил о готовности заменить Пауло Косту в поединке с Хамзатом Чимаевым, который должен был должен был пройти в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

«Готов выйти на замену Косте и подраться с Чимаевым», — написал Копылов.

17 сентября Копылов во втором раунде нокаутировал Джоша Фремда на турнире UFC. Теперь на счету россиянина 14 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

До этого боя россиянин провел в UFC пять поединков: в 2019 и 2021 годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы. 30 июля Копылов отправил в нокаут бразильца Клаудио Рибейро на турнире UFC 291.

Ранее известный боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что Роман Копылов способен стать одним из самых заметных спортсменов в индустрии.