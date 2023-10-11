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Экс-футболист «Амкара»: в отличие от Василия Уткина, Генич не засыпал в эфире

Экс-футболист Попов: я не мог представить, что Генич станет комментатором

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Экс-капитан «Амкара» Алексей Попов похвалил своего бывшего партнера по пермской команде Константина Генича, который сейчас является футбольным комментатором. Слова Попова передает Legalbet.

«Мог ли я представить 20 лет назад, что Генич станет комментатором? Нет. Он от безысходности пошел. (Смеется.) Он мог стать и хорошим тренером, это я знаю. Лично мне Костя нравится. Он, в отличие от Василия Уткина, не засыпал в эфире. (Смеется.) Он научился грамотно говорить, перестал шепелявить», — сказал Попов.

Константин Генич завершил спортивную карьеру в 27 лет из-за травмы. В 2004 году во время игры с тульским «Арсеналом» у него произошел разрыв крестообразной связки. В начале 2006-го принял решение завершить карьеру. За «Амкар» Константин принял участие в 47 встречах, в которых ему удалось забить девять мячей.

Ранее Генич заявил, что московский «Спартак» сейчас выглядит очень подавленным.

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