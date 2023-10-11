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Олимпийский чемпион рассказал, в чем «Спартак» превосходит ЦСКА

Олимпийский чемпион Кожевников считает, что «Спартак» превосходит ЦСКА в атаке

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападение московского хоккейного клуба «Спартак» лучше, чем у ЦСКА. Слова Кожевникова передает Legalbet.

«Атака «Спартака» превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. «Спартаку» надо об обороне не забывать, армейская машина работает. Важно, как красно-белая оборона и вратарь сыграют. Главное — не повторить игру с «Локомотивом» красно-белым. Всю игру вели, было преимущество, но детские ошибки допускали», — сказал Кожевников.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и ЦСКА состоится 11 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени. Красно-белые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 22 очка. ЦСКА занимает шестую строчку, имея в активе 17 баллов.

Ранее защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев сравнил НХЛ с КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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