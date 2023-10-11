«Хоть Кинг Конг»: Хабиб оценил замену соперника Махачева на UFC 294

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, комментируя тот факт, что российский боец Ислам Махачев сразится на турнире UFC 294 с австралийцем Алексом Волкановски, а не с бразильцем Чарльзом Оливейрой, в своих социальных сетях назвал неважным то, с кем будет драться россиянин.

«Хоть Кинг-Конг, если он сделает вес. Я так и сказал Исламу сегодня утром: «Брат, неважно кто. Ты чемпион!». Волкановски в прошлом бою выглядел хорошо, но Махачев победил единогласным решением», — заявил Хабиб.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Оливейру высмеяли за отказ от боя с Махачевым.