Махачев обратился к Волкановски перед реваншем на UFC 294

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к представителю Австралии Алексу Волкановски, с которым проведет бой-реванш на турнире промоушена под номером 294.

«Мое уважение за то, что принял этот поединок в кратчайшие сроки, Алекс, но не используй это в качестве оправдания после боя», — написал Махачев.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 222 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Оливейру высмеяли за отказ от боя с Махачевым.