«Приходится платить миллиарды»: Гашек высказался об участии россиян в сезоне НХЛ

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) после начала нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что организации приходится платить за то, что в клубах под ее эгидой выступают игроки из России.

«Вчера стартовал новый сезон в НХЛ. Это хоккейное соревнование с его подходом позволить российским хоккеистам играть, не высказываясь о политике, решило поддержать действия страны третий сезон подряд. НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — написал Гашек.

После начала специальной военной операции России на Украине НХЛ не вводила санкции против российских игроков в лиге. К примеру, за «Вашингтон Кэпиталз» играет Александр Овечкин. Его пребывание в США Гашек раскритиковал в интервью «Матч ТВ». Гашек призывал НХЛ выплачивать по несколько миллиардов долларов Украине, из-за того что, по его мнению, капитан «столичных» своим пребыванием в лиге рекламирует Россию.

Гашек выступал в России за московский «Спартак». Этот клуб стал последним в карьере вратаря. Помимо чешских клубов он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго Блэкхоукс», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз». Экс-голкипер не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов в России.

Ранее российский форвард стал автором первого гола нового сезона НХЛ.