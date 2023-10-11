Трусова честно рассказала о своей нынешней спортивной форме

Российская фигуристка Александра Трусова, которая на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков, в интервью «Okko Спорт» призналась, что сейчас находится не в той форме, чтобы соревноваться с мужчинами в прыжковой части.

«В той форме, в которой я была [в олимпийский сезон], в принципе, с Нейтаном [Ченом], с Малининым, с Юдзуру [Ханю], с Семой [Уно]. А сейчас… Сейчас я не в той форме, чтобы соревноваться по прыжкам с мужчинами», — заявила Трусова.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Трусова назвала любимого актера.