МОК отказался допустить Пакьяо к Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил запрос Национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин о допуске бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо к участию на Олимпийских играх в Париже, передает ТАСС.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет. Это ограничение AIBA установила еще в 2013 году, как правило, для турниров по боксу. В 2019-м МОК отстранил AIBA, но обеспечил место бокса в программе Игр в Токио и Париже, чтобы обеспечить интересы спортсменов», — говорится в заявлении.

В профессиональной карьере Пакьяо провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и дважды завершил бой вничью. Он является единственным боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях.

22 августа 2021 года Пакьяо проиграл в титульном поединке чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцу Йорденису Угасу решением судей.

Ранее Пакьяо проиграл выборы на пост президента Филиппин.