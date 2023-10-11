Фигурист Гуменник ответил на вопрос, думал ли он о смене спортивного гражданства

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что не думал о смене спортивного гражданства, передает РИА Новости.

«Думал ли я о смене спортивного гражданства? Нет. Надеюсь, что изоляция российского фигурного катания когда-нибудь закончится, и мы вернемся триумфаторами», — сказал Гуменник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что не ожидал возвращения российских фигуристов.