Экс-вратарь сборной СССР раскритиковал состав сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили подверг критике нынешний состав национальной команды России, передает Metaratings.

«Если бы этих игроков сборной России вызвали в команду СССР, то это был бы третий состав. Мог бы Максименко сейчас попасть в эту сборную? Вратари — это особая каста. Сегодня у тебя получается, а завтра — не идет», — сказал Кавазашвили.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в римском «Лацио» отреагировали на отказ Ивана Проведеля от вызова в сборную России.