Камерунский футболист сыграет в бутсах с флагом России в матче против сборной РФ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что в товарищеском матче против России он сыграет в бутсах с флагами РФ и Камеруна, передает «Матч ТВ».

«Последний раз был в России, думаю, три месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость. Это моя традиция — играть в бутсах с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять», — сказал Ондуа.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы московских «Локомотива» и ЦСКА.

Товарищеская встреча России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Ондуа заявил, что не будет праздновать гол в ворота России.