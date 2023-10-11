Экс-футболист сборной СССР об УЕФА и ФИФА: просто марионетки

Бывший футболист сборной СССР по футболу Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за изменение решения о допуске юношеских сборных России на международные турниры.

«УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку. Инфантино, Чеферин — это марионетки, люди-никто в мировом спорте. Что им скажут, то и делают», — написал Ловчев.

Также Ловчев заявил, что необходимо растить футболистов, развивать внутренние соревнования и не радоваться допуску России без флага и гимна.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал решение УЕФА отменить допуск сборных России.