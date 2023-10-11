«Спартак» поставил ультиматум главному тренеру Абаскалю

В московском «Спартаке» поставили ультиматум главному тренеру команды Гильермо Абаскалю, передает «Евро-Футбол.Ру».

Дальнейшая работа Абаскаля в клубе зависит от того, насколько успешно красно-белые сыграют в первой части чемпионата России. Чтобы Абаскаль сохранил работу, красно-белым необходимо уйти на зимний перерыв в чемпионате России минимум в топ-3.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (20).

Ранее бывший администратор «Спартака» назвал игрока клуба бараном.