В «Спартаке» рассказали, встречался ли кто-то из членов совета директоров клуба с Черчесовым

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что никто в клубе не встречался с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым, передает «РБ Спорт».

«Ни со Станиславом Черчесовым, ни с каким-либо еще не было переговоров о приходе в «Спартак». Соответственно, не было никаких гарантий, обещаний, как об этом писали в прессе», — сказал Малышев.

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о продолжении работы.