Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» рассказали, встречался ли кто-то из членов совета директоров клуба с Черчесовым

Гендиректор «Спартака» Малышев: никто в клубе не встречался с Черчесовым

close
100%
Global Look Press

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что никто в клубе не встречался с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым, передает «РБ Спорт».

«Ни со Станиславом Черчесовым, ни с каким-либо еще не было переговоров о приходе в «Спартак». Соответственно, не было никаких гарантий, обещаний, как об этом писали в прессе», — сказал Малышев.

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о продолжении работы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий