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Российский футболист рассказал, что сейчас хотел бы играть за сборную США

Российский футболист Шмелев: прямо сейчас я бы хотел играть за США

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Российский защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелев, также имеющий гражданство США, рассказал, что прямо сейчас хотел бы играть за американскую национальную команду, передает «Чемпионат».

«Россия или США? Прямо сейчас — США. Россия особо ни с кем не играет, не участвует в официальных соревнованиях. Выбирая в таком контексте сборную, я не делаю глобальный выбор в пользу той или иной страны», — сказал Шмелев.

Также Шмелев отметил, что он бы мог выбрать Россию, когда ситуация с допуском на международные турниры изменится.

«Я ведь футбол полюбил по-настоящему, когда смотрел Евро-2008. И после этого надеть майку сборной России было бы настоящей сказкой», — добавил он.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России в 1/4 финала обыграла Нидерланды со счетом 3:1. В полуфинале россияне уступили испанцам (0:3).

Ранее экс-тренер «Зенита» рассказал, когда российские команды вернутся на международную арену.

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