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Российская теннисистка выложила фото из бани

Теннисистка Потапова опубликовала фото из бани с мужем

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anapotapovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из бани.

На снимке 22-летняя спортсменка позирует вместе с мужем, теннисистом Александром Шевченко. «Приобщаю мужа к банным традициям», — подписала фото Потапова.

В рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA) Потапова занимает 27-ю строчку. Потапова — победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016), финалистка трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017), бывшая первая ракетка мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров.

26 сентября Потапова и теннисист Шевченко объявили о помолвке. Девушка заявила, что их отношения «выросли из дружбы», поэтому теннисисту не пришлось за ней ухаживать. Отмечается, что спортсмены знакомы с девяти лет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российская пловчиха выложила фото в нижнем белье.

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