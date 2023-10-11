Боец UFC: раньше жил в Британии на 500 рублей в день

Британо-дагестанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мухаммад Мокаев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что жил в Англии на пособие в пять фунтов стерлингов.

«Сколько нужно для комфортной жизни в Англии в месяц? Когда приехал, давали пособие пять фунтов в день, это 500 рублей. Для меня хватало. Я с семьей живу, для семьи я никогда не экономлю, [сейчас] чуть-чуть больше себе позволяю, чем раньше, но не так, чтобы я шиковал», — заявил спортсмен.

Мокаев родился в дагестанском городе Буйнакск. В 12 лет он вместе с отцом перебрался в Великобританию. В борцовский клуб вступил в Манчестере. Он участвовал в чемпионате Великобритании и становился чемпионом Англии.

В ноябре 2021 года Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе, подписал свой первый контракт с UFC. 21 октября он проведет бой против американца Тима Эллиотта на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Ранее Мокаев назвал преимущество Дагестана перед Англией.