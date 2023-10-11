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Губерниев: в УЕФА показали, что они слабаки, стыдоба

Комментатор Губерниев раскритиковал решение УЕФА отменить допуск сборных России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продемонстрировал свою слабость, приняв решение по отмене допуска российских юношеских сборных. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Давление было беcпрецедентным. В УЕФА показали, что они cлабаки. Иными cловами, заccали. Вы допуcтили роccийcких детей до cоревнований, а теперь выкинули… Потому что беccовеcтные люди! Cтыдоба», — заявил телеведущий.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что руководители УЕФА должны уйти из футбола.

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