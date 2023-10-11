Губерниев: в УЕФА показали, что они слабаки, стыдоба

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продемонстрировал свою слабость, приняв решение по отмене допуска российских юношеских сборных. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Давление было беcпрецедентным. В УЕФА показали, что они cлабаки. Иными cловами, заccали. Вы допуcтили роccийcких детей до cоревнований, а теперь выкинули… Потому что беccовеcтные люди! Cтыдоба», — заявил телеведущий.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что руководители УЕФА должны уйти из футбола.