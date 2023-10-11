Экс-тренер «Зенита» рассказал, когда российские команды вернутся на международную арену

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских российских сборных к международным турнирам. Его слова передает «РБ Спорт».

«Решение УЕФА неудивительно, вcе к этому шло. Понятно, что роccийcких cборных не будет в Европе до окончания CВО, это точно. Пока cитуация не изменитcя, роccийcкие команды любого возраcта не вернутcя на международные cоревнования», — заявил чех.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее ветеран сборной СССР заявил, что в УЕФА работают сволочи.