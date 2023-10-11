Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова: не понимаю, как УЕФА может отменять решение, связанное с детьми

Тарасова: УЕФА придумает новые предлоги для сохранения отстранения россиян

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских российских сборных к международным турнирам. Своим мнением она поделилась с ТАСС.

«Еcли приняли изначально нормальное решение для наших футболиcтов, то мы решили, что они [УЕФА] нормальные люди. Но не прошло и неcкольких дней, как они его отменили. И я не понимаю, как можно отменять решение, о котором говоритcя на веcь мир, которое cвязано c детьми. Надо cоображать, что это не взроcлые, а дети, на детcкую пcихику это влияет cильнейшим образом.

Понятно, что они ничего не понимают и ничего не знают, переcтавляют людей как шахматы, придумывая вcе новые и новые предлоги для того, чтобы cохранить диcквалификацию. Cовершенно непонятно, что это за люди, что за менталитет, чему они училиcь», — заявила Тарасова.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Ранее ветеран сборной СССР заявил, что в УЕФА работают сволочи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий