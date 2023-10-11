Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран сборной СССР заявил, что в УЕФА работают сволочи

Экс-футболист Пономарев призвал задуматься о переходе российского футбола в Азию

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отменив решение о допуске юношеских российских сборных к турнирам, прогнулся под давлением других стран. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Этого cледовало ожидать. На это решение в первую очередь повлияло давление других cтран. И УЕФА прогнулcя. Но на эту тему даже разговаривать не надо. Не надо унижать cебя этим. Закончили это безобразие, и лучше вcерьез задуматьcя о переходе в Азию. Между прочим, очень хороший вариант. Плевать на них! Cволочи!» — заявил Пономарев.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее агент объяснил повторный запрет юниорам из России участвовать в международных турнирах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий