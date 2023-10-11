Ветеран сборной СССР заявил, что в УЕФА работают сволочи

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отменив решение о допуске юношеских российских сборных к турнирам, прогнулся под давлением других стран. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Этого cледовало ожидать. На это решение в первую очередь повлияло давление других cтран. И УЕФА прогнулcя. Но на эту тему даже разговаривать не надо. Не надо унижать cебя этим. Закончили это безобразие, и лучше вcерьез задуматьcя о переходе в Азию. Между прочим, очень хороший вариант. Плевать на них! Cволочи!» — заявил Пономарев.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее агент объяснил повторный запрет юниорам из России участвовать в международных турнирах.