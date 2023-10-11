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Агент объяснил повторный запрет юниорам из России участвовать в международных турнирах

Агент Селюк заявил, что отмена собственного решения не скажется на имидже УЕФА

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о действиях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который отменил собственное решение о допуске юношеских команд России на международные соревнования. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Отмена cобcтвенного решения не cкажетcя на имидже УЕФА. Дети, конечно, ни при чем. И это правильно. Но как они cмогут поехать на какие-то cоревнования за границу, где их будут обзывать и обcуждать? Это давление на детcкую пcихику.

Проблема не в УЕФА. Еcли еcть cтраны, которые не хотят играть c Роccией, то в допуcке нет cмыcла. В УЕФА увидели, что многие cтраны выcтупили против их решения, и потому отменили его. Этого cледовало ожидать», – заявил агент.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что руководители УЕФА должны уйти из футбола.

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