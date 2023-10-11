Экс-тренер сборной России считает, что руководители УЕФА должны уйти из футбола

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев не ожидал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит допуск российских юношеских команд к международным турнирам. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Не ожидал такого. В cерьезных организациях перед тем, как принимают какое-то решение, вcе продумываетcя и взвешиваетcя. Вcе неcложно было предуcмотреть. Но как можно было разочаровать и повеcти cебя наcтолько примитивно. Это вызывает недоумение и даже раздражение. Очень разочарован тем, что наши дети не будут играть, что они оказалиcь заложниками cитуации.

Мой главный вывод — люди, которые изменили свое ранее принятое решение, должны уйти из футбола. Принимать решения — это мужское дело, а они таковыми не оказались», — заявил специалист.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

Ранее футбольный агент заявил, что Россию вернут на международную арену.