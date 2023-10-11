Полузащитник сборной Камеруна не будет праздновать гол в ворота России

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос о том, будет ли праздновать гол в ворота национальной команды России.

«Если я забью в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» — заявил спортсмен.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы московских «Локомотива» и ЦСКА.

Товарищеская встреча России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее УЕФА отменил решение о возвращении юниорских сборных России.