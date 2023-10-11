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Российский форвард стал автором первого гола нового сезона НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров стал автором первого гола сезона-2023/24 НХЛ

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Reuters

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором первой заброшенной шайбы в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

30-летний нападающий поразил ворота «Нэшвилл Предаторз». После первого периода матча счет — 1:0.

В минувшем сезоне Кучеров провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 30 заброшенными шайбами и 82 результативными передачами. В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей (1+5). Его команда уступила в 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс».

В начале октября издание TSN включило Кучерова в топ-50 хоккеистов НХЛ. Он занял восьмое место — это лучший результат среди российских игроков.

Также сегодня «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен» (5.30 мск), а «Питтсбург Пингвинз» — с «Чикаго Блэкхоукс» (3:00 мск).

Всего этот сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля.

Ранее НХЛ запретила игрокам обматывать клюшку радужной лентой.

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Хоккей. НХЛ
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