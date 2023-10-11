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Боец UFC назвал преимущество Дагестана перед Англией

Боец Мокаев заявил, что стоматология в Дагестане лучше, чем в Англии

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IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мухаммад Мокаев в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что стоматология в Дагестане лучше и намного дешевле, чем в Англии.

«В Дагестане все намного дешевле, плюс делают чуть-чуть качественнее, чем в Англии. В Англии — смотря к кому попадешь. Там бывают большие очереди. Конечно, у меня есть страховка в Англии, просто мне легче в Дагестане одним разом полечить и улететь.

Уколы делать, зубы лечить [во время подготовки] я не люблю. Во сколько раз стоматология дешевле в Дагестане? По-моему, девять зубов вылечил за 30-40 тысяч рублей, что ли. В Австралии, я помню, мне убрали пломбу и почистили канал — за это взяли 1150 долларов», — рассказал спортсмен.

Мокаев родился в дагестанском городе Буйнакск. В 12 лет он вместе с отцом перебрался в Великобританию. В борцовский клуб вступил в Манчестере. Он участвовал в чемпионате Великобритании и становился чемпионом Англии.

В ноябре 2021 года Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе, подписал свой первый контракт с UFC. 21 октября он проведет бой против американца Тима Эллиотта на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Ранее глава UFC заявил, что россиянам разрешили выходить в октагон под своими флагами.

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