Мостовой заявил, что у Абаскаля не было цели привести «Спартак» к чемпионству

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что главный тренер клуба Гильермо Абаскаль не ставил перед собой цель привести клуб к чемпионству, передает «РБ Спорт».

«У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое ещё чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», — сказал Мостовой.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (20).

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что в клубе творится бардак.