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Агент экс-вратаря «Зенита» Лунева заявил, что в Баку его клиенту легче, чем в Леверкузене

Агент экс-вратаря «Зенита» Лунева Смирнов: Андрею легче в Баку, чем в Германии

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Агент бывшего вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал, что его клиент быстро адаптировался к азербайджанскому «Карабаху», передает Legalbet.

«Андрею в Баку легче, чем в Леверкузене. Основное, конечно, язык. Он спокойно может общаться на русском языке. Все его понимают: тренерский штаб, игроки», — сказал Смирнов.

Лунев стал игроком леверкузенского «Байера» летом 2022 года, перейдя из «Зенита». В команде также играет его бывший одноклубник Сердар Азмун.

Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский «Карабах» объявил о подписании Лунева.

На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

В турнирной таблице чемпионата Азербайджана «Карабах» занимает второе место, набрав 19 очков.

Ранее экс-футболист сборной России перешел в азербайджанский клуб.

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