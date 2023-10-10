Фигуристка Талалайкина рассказала об отношении к ней в Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, что в Италии к ней не относились предвзято из-за того, что она русская, передает Sport24.

«Не гнобили ли меня, что я русская? Кстати, нет. Когда все началось в прошлом феврале, спрашивали, что я думаю. Не знала, что ответить. Что-то как-то ответила», — сказала Талалайкина.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

28–29 января Талалайкина выступила на чемпионате Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали для нее первыми после возвращения. Фигуристка допустила ошибки в обеих программах и заняла 11-е место.

Ранее Талалайкина заявила, что рада выступать на родине.