Российская фигуристка призналась, что сидит на шее у родителей

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, что сейчас совмещает учебу с фигурным катанием, а также призналась в том, что ее обеспечивают родители, передает Sport24.

«Я целый день на катке, утром и вечером учеба. Зарабатываю ноль, сижу на шее у родителей. Это очень ужасно. Когда есть возможность подзаработать и покататься с ребенком, это всегда в радость. Но это сошло сейчас на нет», — сказала Талалайкина.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

28–29 января Талалайкина выступила на чемпионате Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали для нее первыми после возвращения. Фигуристка допустила ошибки в обеих программах и заняла 11-е место.

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