Костомаров рассказал, что государство компенсирует расходы на протезы

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что государство восполнит затраты на протезы, передает ТАСС.

«Как нам говорили, в течение месяца — двух месяцев компенсируется. Надеюсь, поддержка распространяется не только на меня, а на всех инвалидов, которые пострадали по той или иной причине. Это было бы правильно и здорово», — сказал Костомаров.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед после ампутации.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

Ранее Костомаров продал мотоцикл ради протеза для руки.