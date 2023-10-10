В США считают, что хоккеист Панарин не заслужил свою зарплату

Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд заявил, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Артемий Панарин не заслужил свою зарплату.

«Панарин не достоин зарплаты в $11,64 млн, если смотреть на его результаты в каждом из двух последних розыгрышей Кубка Стэнли. Тем не менее в регулярном чемпионате он более чем оправдал эту сумму», — сказал МакДональд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

В августе Панарину выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за стрельбу из оружия в не отведенном для этого месте. Наказание могло быть жестче, но Боровичский районный суд оставил такую меру, так как Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые.

Ранее Панарин признался, что в прошлом сезоне он чувствовал себя ужасно.