Костомаров продал мотоцикл ради протеза для руки

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Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл, чтобы купить протез для руки, передает РИА Новости.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники. Спортбайк стоит моей руки», — сказал Костомаров.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед после ампутации.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее в Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали виды спорта, которые могут подойти Костомарову.