Костомаров: обязательно попробую встать на коньки

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о желании вернуться на лед, передает ТАСС.

«Я попробую обязательно. Вряд ли я буду так же кататься, как раньше. Но для того, чтобы выйти на лед и порадовать себя и тех зрителей, которые будут видеть, конечно же, нужно ждать. Это состоится», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. В процессе лечения спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

Ранее Костомаров показал тренировки на протезах на лестнице.