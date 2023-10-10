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Опубликовано видео, где чемпион UFC обнимается со звездой Playboy

Чемпион UFC О'Мэлли пофлиртовал со звездой Playboy Джеймс

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Bob DeChiara-USA TODAY Sports/Reuters

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе Шон О'Мэлли проявил знаки внимания к звезде Playboy Франсие Джеймс.



В ходе одного из мероприятий спортсмен провел воображаемую битву взглядов с девушкой, после чего прижался к ее груди и совершил попытку поцеловать Джеймс.

О'Мэлли женат на Дэни Гонсалес, которой открыто изменяет.

20 августа 2023 года О'Мэлли во втором раунде титульного боя в наилегчайшем дивизионе нокаутировал Алджамейна Стерлинга. Эта победа в чемпионских боях стала первой в карьере О'Мэлли — всего за карьеру он провел 18 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в 17 из них.

22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. То поражение для Яна стало вторым в UFC.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

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