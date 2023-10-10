Тарасова заявила, что УЕФА ломает судьбы российских детей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» заявила, что не согласна с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юниорских мужской и женской сборных России к отборочному турниру ЧЕ-2024.

По ее словам, молодые спортсмены не заслужили к себе подобного отношения.

«В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют ими так бездарно распоряжаться. Они просто ломают жизни российским детям, поступая так с ними. Дети должны играть! За что с ними так?» — заявила Тарасова.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов предложил перейти к решительным действиям после повторного бана УЕФА.