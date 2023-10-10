Месси может воссоединиться в одной лиге с Роналду

Федерация футбола Саудовской Аравии вместе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) прорабатывают вариант с приглашением в чемпионат страны аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, азиатская федерация готова пригласить 35-летнего южноамериканца на ближайшие четыре месяца, которые он проведет вне футбола из-за невыхода «Интер Майами» в плей-офф американского чемпионата MLS.



Летом 2023 года Месси мог перейти в «Аль-Хиляль», однако принял решение перебраться в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

С января 2023 года в Саудовской Аравии выступает португалец Криштиану Роналду.

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