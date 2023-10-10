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Карпин отреагировал на отмену решения УЕФА о возвращении сборных России U-17

Карпин заявил, что удивлен отменой решения УЕФА о возвращении сборных России U-17

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что удивлен отменой решения УЕФА о возвращении сборных России U-17 на международные турниры под эгидой организации. Его слова приводит Sport24.

«Отменили? Тогда о чем говорить? Честно, не ожидал, что допустят. А теперь так вообще неожиданность», — заявил Карпин.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее стало известно место проведения Евро-2032.

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