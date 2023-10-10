Загитова провела разминку для маленьких фигуристок

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новое видео.

На нем фигуристка проводит небольшую разминку для двух юных спортсменок, готовящихся к выходу на льду.

«Внезапный мастер-класс», — подписала видео Загитова.

Помимо золота Игр в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение ISU продлить бан российских фигуристов.