В Петербурге дети изнасиловали мальчика клюшкой после хоккейной тренировки

9 октября после хоккейной тренировки в одной из спортивных школ Санкт-Петербурга произошло изнасилование. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, ученики спортивной школы одной из команд надругались над 12-летним ребенком, попытавшись вставить клюшку в анус. С травмой прямой кишки хоккеист был доставлен в одну из местных больниц, в настоящее время прокуратура проводит проверку и выясняет детали произошедшего.

После того как инспектор по делам несовершеннолетних провел опрос, выяснилось, что перед изнасилованием подростки подрались. Пострадавшего повалили на пол и применили к нему удушающий прием.

По словам матери пострадавшего ребенка, конфликт между ним и другими хоккеистами продолжался более полутора лет. До текущего момента женщина не обращалась в правоохранительные органы с целью разобраться в конфликтной ситуации.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не попал в топ-30 игроков НХЛ по версии The Score.