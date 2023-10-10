Журова оценила решение ISU продлить бан российских фигуристов

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Матч ТВ» заявила, что решение Международного союза конькобежцев о продлении отстранения российских спортсменов на сезон-2023/24 является ожидаемым.

По ее словам, организация в настоящий момент находится под давлением общественности, из-за чего не может принять иного решения.

«ISU находится под давлением национальных федераций. Опять же, тут может быть история как с футболистами, которых вроде бы как и допустили, но бойкоты продолжаются. ISU этого тоже не хочет. Хотя к нам в федерации всегда относились неплохо и отмечали высокий уровень проведения соревнований», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее Светлана Журова обвинила Европу в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.