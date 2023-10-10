Экс-тренер «Зенита» пристыдил Семака

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал тренерский штаб сине-бело-голубых во главе с Сергеем Семаком за то, что в составе клуба практически не появляется молодых талантов. Об этом он сообщил в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, возможное поражение в чемпионате России волнует его меньше, чем наличие в составе большого количества молодежи.

«Что меня беспокоит в клубе, так это то, что они практически не дают шанса молодым. Меня как болельщика не волнуют бразильцы, я хочу видеть молодой российский «Зенит». Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята. Семак должен испытывать те же чувства», — заявил Петржела.

Петербургский «Зенит» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. После 11 туров лидирует «Краснодар» с активом в 27 очков, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков.

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