Известный украинский футболист удалил историю о поддержке Израиля после критики арабов

Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» и национальной команды Украины Александр Зинченко удалил из соцсетей историю с поддержкой Израиля в конфликте с Палестиной.

Спортсмен решил удалить публикацию после критики со стороны арабских пользователей. Зинченко также закрыл свой профиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Зинченко выступает за «Арсенал» с начала сезона-2022/2023. Ранее он защищал цвета «Манчестер Сити», куда перешел из российской «Уфы». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зинченко принял участие в семи матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зинченко составляет €42 млн. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем.