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Журналистка The Athletic раскритиковала форварда «Вашингтона» Кузнецова

The Athletic: нападающий «Вашингтона» Кузнецов уже не тот

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Michael Miller/Wikimedia

Журналистка издания The Athletic Шайна Голдман высказалась о российском форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове.

«Кузнецов, похоже, тоже уже не тот. Это был один из его худших сезонов в плане результативности, и он приносил негативный эффект на обоих концах площадки. Именно это приводит к его скромному рейтингу, что не соответствует уровню первого центрального форварда или третьего нападающего команды уровня выхода в плей-офф», — сказала Голдман.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 81 матче, отметившись 12 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» — с «Питтсбургом».

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ самых крупных игроков НХЛ по версии The Hockey Writers.

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