Хоккеист «Тампы» о КХЛ: государственные деньги даются в клуб, а они там быстренько пилятся

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» сравнил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и рассказал о разнице в бизнес-подходе НХЛ и КХЛ.

«Пропасть между НХЛ и КХЛ огромная. Там бизнес, а здесь не бизнес. У нас все идет из Советского Союза, где хоккей был бесплатным, это раз. Государственные деньги даются в клуб, а они там быстренько пилятся, и все. Им необязательно зарабатывать, потому что им через год дадут такой же бюджет, будет что забрать», — сказал Сергачев.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Михаил Сергачев поделился мнением о ситуации с голкипером московского ЦСКА Иваном Федотовым.