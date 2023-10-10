Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергачев о том, что Задоров участвовал в ЛГБТ-акции: я не рад, что он это сделал

Защитник «Тампы» Сергачев не поддержал Задорова, который участвовал в ЛГБТ-акции

close
100%
Global Look Press

Защитник американского клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачев в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» высказался о том, что игрок «Калгари Флэймз» Никита Задоров выходил на раскатку в свитере радужного цвета.

«Задоров выходил с радужным флагом? Ну, он молодец, флаг ему в руки, я его не осуждаю, но и не рад, что он это сделал, это его решение. Он молодец, стоит на своем, он такой американизированный», — сказал Сергачев.

Задоров дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором раскритиковал положение дел в России.

28-летний Задоров с 2012 года выступает за океаном, куда он уехал из фарм-клуба ЦСКА «Красной Армии». Сначала Задоров играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Лондон Найтс», после чего стал игроком НХЛ, где играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Задоров не впервые критично отзывается о положении дел в России. До того защитник также критиковал правительство из-за уровня жизни в стране.

Ранее Сергачев заявил, что не надел бы свитер с радужной символикой.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий