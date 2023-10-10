Игрок НХЛ о ситуации с вратарем ЦСКА Федотовым: возможно, что это была игра элит

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» поделился мнением о ситуации с голкипером московского ЦСКА Иваном Федотовым.

«Возможно, что это была игра элит каких-то, чтобы не отпускать его в НХЛ, какая-то порка, я не знаю. Обычно, когда с кем-то из хоккеистов происходит некая история, хоккейное комьюнити об этом знает и слышит, а здесь вообще ничего. В этом и проблема — никто ничего не знает. Вся эта история повергла всех в шок», — сказал Сергачев.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел восемь матчей, пропустив 16 шайб.

Ранее Сергачев высказался о том, что игрок «Калгари Флэймз» Никита Задоров выходил на раскатку в свитере радужного цвета.